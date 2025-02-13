В «Сочи Парке» начали строить новые аттракционы за 500 млн рублей

В «Сочи Парке» приступили к строительству новых аттракционов, на покупку которых группа Mantera направила более 500 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба курортного парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочи Парка Фото: пресс-служба Сочи Парка

Сейчас специалисты закладывают фундамент для новой инфраструктуры. На следующем этапе установят аттракционы, которые прибыли на курорт из Италии. Производством и тематизацией новых аттракционов занималась компания Antonio Zamperla S.p.A.

В парке появятся «Лесная почта» — компактная горка на 16 мест с длиной трека 123 м, и «Кочки-грибочки» — интерактивная карусель на 20 мест, где гости смогут сами регулировать высоту подъема кабинок.

«Новые аттракционы были изготовлены специально для нас и соответствуют главным критериям: они современные, интерактивные, оснащены совершенной системой безопасности»,— отмечает генеральный директор Сочи Парка Людмила Кузнецова.

Сейчас в парке демонтируют аттракцион «Колесо Времени», чтобы заменить на более современную и вместительную версию.

Мария Удовик