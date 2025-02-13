В Сочи количество жителей с мочекаменной болезнью за пять лет выросло на 10%

В Сочи количество зарегистрированных случаев мочекаменной болезни (МКБ) за пять лет увеличилось на 10%. В 2024 году врачи диагностировали МКБ у 4,4 тыс. жителей города, в 2019 году — у 4 тыс. Такие данные «Ъ-Сочи» предоставили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эксперты связывают рост заболеваемости МКБ за последние пять лет в городе-курорте с миграционным приростом населения. «Ежегодно на постоянное место жительства в Сочи переезжают порядка 10–15 тыс. человек. Увеличение численности населения напрямую влияет на рост числа любого заболевания»,— сообщили в региональном минздраве.

В ведомстве добавили, что количество зарегистрированных случаев МКБ увеличилось благодаря улучшению методов диагностики и доступности медицинской помощи. Также эксперты связывают рост показателя с работой по информированию населения о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью.

Андрей Куценко