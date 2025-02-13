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Самолет из Новосибирска не вылетел в Сочи из-за технической неисправности

В международном аэропорту Новосибирска произошел инцидент, который привел к отмене рейса в Сочи авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines). Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По предварительным данным, в четверг, 13 февраля, около 7:00 по мск в международном аэропорту Новосибирска (Толмачево) имени А. И. Покрышкина во время разбега по взлетно-посадочной полосе командир воздушного судна авиакомпании «Сибирь», который планировал вылет в Сочи, принял решение вернуться к месту стоянки из-за подозрений на техническую неисправность.

Специалисты отстранили самолет от эксплуатации. В терминале аэропорта находятся около 200 пассажиров, которых перенаправят в Сочи на резервном воздушном судне.

Новосибирская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов, а также контролирует соблюдение прав пассажиров.

Мария Удовик

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