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Главные новости за 10 февраля. Воронеж, Белгород, Курск

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по делу ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого.

Бывшего зампреда воронежской гордумы отпускают из колонии.

Курянина приговорили к 20,5 годам лишения свободы за госизмену и диверсию.

За неделю в Черноземье произошло 104 пожара, погибли девять человек.

Задержан основой фигурант по делу о хищении в воронежском министерстве ЖКХ.

Сменился собственник трех структур белгородского «Приосколья».

Жителей освобожденных курских сел направят на реабилитацию в другие регионы.

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