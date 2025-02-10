Главные новости за 10 февраля. Воронеж, Белгород, Курск
Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по делу ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого.
Бывшего зампреда воронежской гордумы отпускают из колонии.
Курянина приговорили к 20,5 годам лишения свободы за госизмену и диверсию.
За неделю в Черноземье произошло 104 пожара, погибли девять человек.
Задержан основой фигурант по делу о хищении в воронежском министерстве ЖКХ.
Сменился собственник трех структур белгородского «Приосколья».
Жителей освобожденных курских сел направят на реабилитацию в другие регионы.