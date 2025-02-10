Дело ректора ВГУ дошло до суда

В прокуратуре Воронежской области утверждено обвинительное заключение по делу ректора Воронежского госуниверситета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого и заведующего кафедрой экономики вуза Юрия Трещевского. Об этом сообщили в ведомстве. Как отметили в прокуратуре, дело направлено в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Толмачев Фото: Сергей Толмачев

Господину Ендовицкому вменяется дача взятки в особо крупном размере должностному лицу через посредника (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), а также незаконное распространение порнографических материалов в интернете (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Господин Трещевский обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

По версии следствия, в феврале 2022 года ректор ВГУ через Юрия Трещевского передал 600 тыс. руб. председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной за получение степени доктора наук его супругой Еленой Ендовицкой.

В региональном управлении СКР добавили, что в целях обеспечения исполнения приговора постановлением суда на имущество господина Ендовицкого наложен арест на общую сумму свыше 14,6 млн руб. Объем уголовного дела составил 15 томов.

Подробнее об уголовном деле ректора ВГУ — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов