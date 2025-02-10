Бывшего зампреда воронежской гордумы отпускают из колонии

Центральный райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство об условно-досрочном (УДО) освобождении бывшего зампреда местной городской думы Алексея Пинигина. В сентябре 2023 года он получил два года колонии за обман на 9 млн руб. руководителя компании-подрядчика при строительстве школы в Грибановском районе (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пинигин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Алексей Пинигин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После вступления приговора в законную силу Пинигин содержался в исправительной колонии №2 в Воронеже. В срок отбывания наказания ему изначально было зачтено полгода, которые он провел под домашним арестом и запретом определенных действий. Таким образом претендовать на УДО он мог гораздо раньше. Однако, по словам собеседников «Ъ-Черноземье» в его окружении, с этим были « определенные сложности». Впрочем, сегодня, 10 февраля, суд все же удовлетворил ходатайство. В ближайшее время Алексея Пинигина могут вызвать в Центральный райсуд в качестве свидетеля по делу его бывшего коллеги Романа Жогова, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Пинигин признан виновным в похищении в 2018 году более 9 млн руб. у Андрея Матвеева, руководителя ООО «КМ-Строй» (на 51% принадлежит главе воронежской дилерской группы «Мотор ленд» Евгению Катюшкину). За эти деньги на тот момент депутат предлагал оказать содействие в беспроблемной приемке выполненных работ по муниципальному контракту в Грибановском районе путем передачи взяток должностным лицам облправительства. Вознаграждением парламентарий, у которого не было возможности выполнить обещание, распорядился по собственному усмотрению.

Уголовное дело против Алексея Пинигина региональное управление Следственного комитета России возбудило в начале 2022 года. Расследование завершили через год. За это время Пинигин сложил полномочия депутата городской думы, где он занимал пост заместителя председателя, а также покинул центр кадастровой оценки, которым руководил с начала 2020 года. После задержания он признал вину, а «Единая Россия» приостановила его членство в партии. В последнее время Пинигин трудился экспертом по оформлению земельно-правовых отношений в воронежской фирме.

Подробнее о деле Алексея Пинигина — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев