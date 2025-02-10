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За неделю в Черноземье произошло 104 пожара, погибли девять человек

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали 104 пожара, в результате которых погибли девять человек, еще как минимум четверо пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 19 возгораний, из которых три произошли в жилых помещениях. В одном из пожаров в селе Локня Яковлевского округа погибли двое детей. Управление СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Подразделения МЧС России 15 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, один раз с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

В Воронежской области за неделю произошло 39 пожаров. Три человека погибли и как минимум один пострадал. Подразделения МЧС России 11 раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники уничтожили 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Курской области потушили 29 пожаров. Никто не пострадал. Подразделения МЧС России 90 раз выезжали на вызовы по тревоге и 19 раз устраняли последствия дорожных аварий.

В Липецкой области произошло 22 пожара. В селе Казинка Задонского района в результате возгорания жилого дома погиб 40-летний местный житель. Еще один мужчина скончался при пожаре в Ельце. Еще три человека пострадали в Данкове и Ельце. Подразделения МЧС России семь раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Орловской области зарегистрировали 20 возгораний. Из-за пожаров два человека погибли, двух удалось спасти, а еще шесть — эвакуировать. Подразделения МЧС России 38 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 14 возгораний. О пострадавших не сообщается. Подразделения МЧС России отреагировали на 12 дорожных происшествий.

С 27 января по 2 февраля в Черноземье произошло 128 пожаров, в результате которых погибли четыре человека, еще как минимум шестеро пострадали.

Егор Якимов

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