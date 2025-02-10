Задержан основой фигурант по делу о хищении в воронежском министерстве ЖКХ

Сотрудники управлений МВД и ФСБ по Воронежской области задержали основного фигуранта дела о хищении более 9 млн руб. при исполнении госконтракта на исследование объемов мусора в регионе. Как рассказали в ведомстве, зарегистрированный в Москве 42-летний инженер-технолог по ходатайству следствия заключен под стражу. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Евгении Тютюнченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

В конце января сотрудники полиции задержали заместителей министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Елену Евсюкову и Наталию Толчееву. Им предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В основу уголовного дела легли обстоятельства исполнения госконтракта на исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ (ныне — министерство) заключил его с крымской компанией ООО «Альфа». На основе собранных данных были установлены нормативы и тарифы для утилизации мусора.

Как считают в МВД, еще до заключения контракта чиновницы дали подчиненным указание вне зависимости от итогов исследования уменьшить показатели объемов мусора. В итоге установленные на основании исследования нормативы были отменены по иску регионального оператора. По версии следствия, этот факт говорит о том, что в действительности выделенные на исследование 9,4 млн руб. были похищены. Организатором схемы следствие называет инженера-технолога. После задержания он отказался отвечать на вопросы следствия.

ООО «Альфа» зарегистрировано в Евпатории в конце 2021 года. Сейчас компания не работает. Фирма, согласно Kartoteka.ru, принадлежала супруге Евгения Тютюнченко Анастасии Мифтахутдиновой.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев