Главные новости за 4 февраля. Ростов-на-Дону и область

Председатель Думы – глава города Ростова Зинаида Неярохина досрочно покинет пост 11 февраля. Решение связано с изменениями в структуре власти и приходом нового главы администрации Ростова.

Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит заявления двух кандидатов на пост заместителей председателя Ростовского областного суда 10 февраля. Заявление подали два судьи Воронежского областного суда — Сергей Котков и Игорь Чеча.

Суд Ростова арестовал заместителя губернатора — министра финансов Ростовской области Лилию Федотову на два месяца. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В медучреждениях Ростовской области ввели карантин по гриппу. В рамках карантина запрещено посещение стационарных отделений медицинских и социальных учреждений, за исключением персонала.

Жителям Ростовской области дополнительно проиндексировали пенсии с учетом инфляции по итогам 2024 года. Так, если в январе выплаты увеличили на 7,3%, то в феврале их размер подняли на 9,5% в сравнении с прошлым годом.

В Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлено о режиме повышенной готовности. Из-за снегопада на дорогах затруднено движение автомобилей. В районах области зафиксированы обрывы линий электропередач, на железных дорогах задерживаются поезда и электрички.

Акции «ТНС Энерго Ростов» выросли на 51% с начала года, подорожав до 3,7 руб. за акцию, а акции ПАО «Россети Юг» подорожали на 60% с 0,0418 руб. в декабре до 0,0688 руб.