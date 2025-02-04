Акции «ТНС Энерго Ростов» и «Россети Юг» выросли вдвое с начала года

После снижения стоимости в четвертом квартале 2024 года акции донских энергетических компаний значительно выросли в цене с начала 2025 года. Ценные бумаги «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за два месяца прибавили в стоимости 51%, подорожав до 3,7 руб. за акцию (торгуются лотами от 1 тыс. штук), а акции ПАО «Россети Юг» подорожали на 60% с 0,0418 руб. в декабре до 0,0688 руб. (торгуются лотами от 10 тыс. штук).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отрицательная динамика стоимости ценных бумаг в обоих случаях была нарушена 17 декабря, за несколько дней до заседания Центробанка. Регулятор оставил без изменения ключевую ставку на уровне 21%, в связи с чем рынок «пошел вверх». Решение ЦБ сказалось и на ценных бумагах других компаний, торгующихся на бирже.

ПАО «Россети Юг» в 2023 году получило 2,4 млн руб. чистой прибыли. В январе организацию возглавил Алексей Рыбин, он сменил на этом посту Бориса Эбзеева.

Дмитрий Ковалевский