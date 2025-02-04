На должность зампредседателя Ростовского областного суда претендуют двое судей

Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит заявления двух кандидатов на пост заместителей председателя Ростовского областного суда 10 февраля. Соответствующая информация опубликована на сайте ВККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заявление подали два судьи Воронежского областного суда — Сергей Котков и Игорь Чеча.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в октябре 2024 года указом президента РФ на должность председателя Ростовского областного суда назначен Василий Тарасов. Прежний председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева ушла с должности в 2023 году. Спустя полтора месяца она стала подозреваемой в получении взяток, в связи с чем было возбуждено уголовное дело (его расследование продолжается до сих пор). Спустя еще некоторое время ВККС приняла решение о прекращении ее отставки по собственному желанию и лишению судейских полномочий в связи с дисциплинарным проступком.

Ева Китаева