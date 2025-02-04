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Дончанам дополнительно проиндексировали пенсии в феврале

Жителям Ростовской области дополнительно проиндексировали пенсии с учетом инфляции по итогам 2024 года. Так, если в январе выплаты увеличили на 7,3%, то в феврале их размер подняли на 9,5% в сравнении с прошлым годом — следует из сообщения регионального отделения Социального фонда России.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Пенсионеры уже в этом месяце получат выплаты, увеличенные в соответствии с реальным ростом цен в регионе. Также им выплатят разницу между январской и февральской ставками.

В среднем прибавка к пенсии составит 2,208 руб. Таким образом, с учетом индексации средняя пенсия по старости на Дону составит 22 679 руб. По данным на январь 2025 года в Ростовской области получателями пенсий являются более миллиона граждан или четверть населения региона.

Дмитрий Ковалевский

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