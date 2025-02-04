В медучреждениях Ростовской области ввели карантин по гриппу

Главный государственный врач по Ростовской области Евгений Ковалев ввел карантин по гриппу в медучреждениях и учреждениях соцзащиты населения с круглосуточным пребыванием граждан. Соответствующая информация появилась на сайте регионального Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В рамках карантина запрещено посещение стационарных отделений медицинских и социальных учреждений, за исключением персонала. Для допущенных лиц вводятся противоэпидемические меры: обязательное ношение масок, регулярное измерение температуры тела и немедленная изоляция при обнаружении признаков инфекционного заболевания.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях будет осуществляться раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ.

Ева Китаева