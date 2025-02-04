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В медучреждениях Ростовской области ввели карантин по гриппу

Главный государственный врач по Ростовской области Евгений Ковалев ввел карантин по гриппу в медучреждениях и учреждениях соцзащиты населения с круглосуточным пребыванием граждан. Соответствующая информация появилась на сайте регионального Роспотребнадзора.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В рамках карантина запрещено посещение стационарных отделений медицинских и социальных учреждений, за исключением персонала. Для допущенных лиц вводятся противоэпидемические меры: обязательное ношение масок, регулярное измерение температуры тела и немедленная изоляция при обнаружении признаков инфекционного заболевания.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях будет осуществляться раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ.

Ева Китаева

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