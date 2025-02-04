Суд арестовал министра финансов Ростовской области Лилию Федотову на два месяца

Ленинский районный суд Ростова арестовал заместителя губернатора — министра финансов Ростовской области Лилию Федотову на два месяца.Об этом сообщает агентство ТАСС. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

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«Суд постановил избрать Федотовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца»,— огласил решение судья.

В ходе заседания защита попросила смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Министр финансов заявляла, что скрываться от следствия не намерена.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что во время допроса Лилия Федотова свою вину не признала.

Заместитель губернатора Ростовской области была задержана 3 февраля. По данным следствия, в 2020 году министр финансов региона при наличии свободных остатков бюджетных денежных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. Действия нарушили требования долговой политики региона, предусматривающие возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам. Ущерб бюджету области составил 1,9 млрд руб.

Ева Китаева