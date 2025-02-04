Главные новости за 4 февраля. Белгород, Воронеж, Липецк

Белгородский вице-губернатор Андрей Милехин вступил в «Барс».

Братья Вороновы реконструируют водозабор в индустриальном парке под Воронежем за 425 млн руб.

Победителем конкурса на разработку проекта обновления Дома офицеров в Воронеже стала московская «Культреставрация».

Строительный блок в белгородском правительстве будет курировать Рустэм Зайнуллин.

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада.

Росприроднадзор выявил нарушения на стройке дочерней компании итальянской Fondital в ОЭЗ «Липецк».

Заболеваемость коронавирусом в Черноземье выросла на 15,5% за неделю.