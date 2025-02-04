Братья Вороновы реконструируют водозабор в индустриальном парке под Воронежем

Победителем конкурса на реконструкцию водозабора в индустриальном парке (ИП) «Масловский» в Новоусманском районе Воронежской области стало ООО торгово-строительное предприятие «Воронеж строй комплекс» Алексея и Игоря Вороновых. Управляющая ИП «Воронежская индустриальная корпорация» заключила с компанией контракт по цене в 425 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная стоимость подряда составляла 427,1 млн руб. В процедуре было еще два участника, один из которых не хотел снижать цену, а второй был готов выполнить работы за 418,6 млн. Их имена не раскрываются.

Согласно материалам закупки, работы требуется выполнить в течение 560 дней. Гарантия на объект составит пять лет.

Подрядчику необходимо подготовить территорию для выполнения работ, в том числе обследовать участок на наличие взрывоопасных предметов и воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Также ему предстоит выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы, озеленение, оборудовать уличное освещение.

«Воронеж строй комплекс» известен в Воронежской области крупными подрядами, в том числе на три очереди строительства водоподъемной станции №21 в облцентре более чем за 3 млрд руб., на возведение школы на 1,5 тыс. учеников в микрорайоне Процессор в Воронеже за 1,56 млрд и школы на 800 мест в поселке Воля Новоусманского района за 1,52 млрд, а также — корпуса оперного театра за 555 млн. Братьям Вороновым также принадлежат воронежские застройщики «Левый берег» и «Свой дом».

О том, как «Воронеж строй комплекс» проиграл торги на комплексное развитие 18 га на левом берегу в облцентре,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова