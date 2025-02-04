Заболеваемость коронавирусом в Черноземье выросла на 15,5% за неделю

За неделю с 27 января по 2 февраля в Черноземье установили 418 случаев коронавируса, что на 15,5% больше, чем неделей ранее (362). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии в макрорегионе подтвердилось 1 408 992 случая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Выздоровели за неделю 386 пациентов, неделей ранее — 406, с начала пандемии — 1 384 973. Летальных исходов не было (всего — 22 259).

В Белгородской области обнаружили 67 зараженных, неделей ранее — 58 (всего — 191 175). Вылечились 53 пациента, неделей ранее — 86 (всего — 189 017). Летальных исходов не было (всего — 2 386).

В Воронежской области инфекцию выявили у 165 человек, неделей ранее — у 137 (всего — у 552 777). Выздоровели 159 пациентов, неделей ранее — 136 (всего — 543551). Летальных исходов не установлено (всего — 8 705).

В Курской области диагностировали 34 случая коронавируса, неделей ранее — 16 (всего — 161 153). Вылечились 35 пациентов, неделей ранее — 15 (всего — 158 580). Летальных исходов не зарегистрировано (всего — 2 545).

В Липецкой области количество заболевших выросло на 34, неделей ранее — на 42 (всего — 194 245). Выздоровели 38 пациентов, неделей ранее — 25 (всего — 189 218). Летальных исходов не обнаружено (всего — 4 093).

В Орловской области были инфицированы 85 человек, неделей ранее — 84 (всего — 156 555). Вылечился 71 пациент, неделей ранее — 129 (всего — 154 086). Летальных исходов не зафиксировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области подтвердилось 33 случая ковида, неделей ранее — 25 (всего — 153 087). Выздоровели 30 пациентов, неделей ранее — 15 (всего — 150 521). Летальных исходов не было (всего — 2 544).

В России за неделю заболели 7 985 человек (всего — 25 190 662), вылечились 9 246 (24 336 029), умерли — 20 (404 401).

Алина Морозова