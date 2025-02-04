Росприроднадзор выявил нарушения на стройке «дочки» итальянской Fondital в ОЭЗ «Липецк»

Специалисты Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора выявили ряд нарушений на площадке ООО «Фондиталь» (контролируется итальянской Fondital S.p.a.) в особой экономической зоне «Липецк», где компания строит новый литейный производственный комплекс. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Компании выдали предписание об устранении нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным Росприроднадзора, строительство комплекса ведется с отступлением от проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы. Кроме того, зафиксированы нарушения в области обращения с отходами производства и потребления.

Итальянская Fondital выпускает котлы и радиаторы в ОЭЗ с 2018 года. По данным «Липецка», общий объем инвестиций промышленной группы составляет 2,1 млрд руб. О планах по расширению завода с помощью строительства литейного цеха стало известно сразу после его открытия. В 2020-м году стоимость проекта оценивалась в 641 млн руб., в 2021-м — уже в 741 млн.

Алина Морозова