В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада

Воронежский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в связи с «очень сильным» снегопадом, который должен начаться сегодня в обед. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с прогнозом Гидрометцентр России ввел в регионе оранжевый уровень опасности, который будет действовать до 3:00 5 февраля. Кроме того, с 18:00 4 февраля до 18:00 5 февраля в области ожидаются снежные заносы. Из-за этого также введен желтый уровень опасности.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

По данным Гидрометцентра России, сильный снегопад также прогнозируется в Липецкой (с 18:00 4 февраля до 6:00 5 февраля) и Тамбовской областях (до 6:00 5 февраля). В первом регионе в тот же период возможны метель и снежные заносы, во втором — метель и ветер с порывами до 16 м/с до 18:00 4 февраля. Из-за этого в них также действует желтый уровень погодной опасности.

О потенциально опасных явлениях предупреждают и жителей Белгородской и Курской областей. В первом регионе до 21:00 4 февраля возможна гололедица, с 21:00 4 февраля до 21:00 5 февраля — снежные заносы. Во втором — гололедица до 21:00 4 февраля. В Орловской области непогода не ожидается.

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Алина Морозова