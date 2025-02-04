Из-за снегопадов на Дону задерживаются поезда из Сочи

Во вторник, 4 февраля, начиная с 4:08, из-за обильных снегопадов в Ростовской области на сетях СКЖД на время до двух часов оказались задержаны пригородные поезда и поезда дальнего следования. В частности, задерживаются составы, следующие из Адлера, передает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

На два часа задержан поезд №102 Москва – Адлер. На 1 час 54 минут и 1 час 29 минут соответственно задерживаются поезда №101 Адлер – Москва и №309 Адлер – Воркута. Более чем на полчаса опаздывает состав №103 Адлер – Москва.

«В настоящее время последствия непогоды устранены. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить время отставания и ввести поезда в график», – заверили в ведомстве. В СКЖД также принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Всего задержаны более 10 поездов дальнего следования и пять пригородных составов в Ростовской области.

«Ъ-Сочи» писал, что снег в ночь на 4 февраля выпал также в горах курорта. Там израсходовали 13 тонн противогололедных материалов.

Вячеслав Рыжков