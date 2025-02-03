На взрывной волне

В Ростове-на-Дону в Южном окружном военном суде начались прения по уголовному делу 33-летнего Григория Синченко. Государственный обвинитель попросил суд признать господина Синченко виновным в шпионаже, диверсиях и еще более чем 40 преступлениях, совершенных на территории Донецкой народной республики, и назначить ему 27 лет колонии. Выступление защиты в прениях запланировано на 24 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд завершил судебное следствие по делу Григория Синченко, обвиняемого в шпионаже, диверсиях, в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленном уничтожении и повреждении имущества, незаконном пересечении границы, побеге из-под стражи, вымогательстве, участии в террористическом сообществе и многочисленных эпизодах незаконного приобретения и изготовления взрывчатки.

В понедельник суд перешел к прениям. На заседании прокурор попросил признать подсудимого виновным и назначить ему 27 лет колонии со штрафом 2 млн руб., сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

«Выступление стороны защиты планируется на следующем заседании. Оно назначено на 10.00 24 февраля»,— добавили в суде.

По версии следствия, в 2016 году Григорий Синченко изготавливал взрывные устройства и устанавливал их на торговые киоски в Донецке. Там же он оставлял записки с текстом («Заплатите, и этот взрыв станет последним») и адресом электронной почты, на которую следовало написать для подробного обсуждения условий передачи денег.

После нескольких взрывов киосков Григорий Синченко был задержан. В декабре 2017 года в рамках обмена пленными он попал на территорию Украины, но позже вернулся в ДНР, где, по версии следствия, продолжил свою противоправную деятельность.

В частности, в 2019 году Григорий Синченко якобы совершил подрыв линии электропередачи, опоры железнодорожного моста, вышки мобильного оператора «Феникс» и нескольких автомобилей сотрудников правоохранительных органов ДНР. Погибших в результате взрывов не было. Пострадавшими по делу признаны десять человек: владелец подорванного киоска и сотрудники правоохранительных органов, которых якобы планировал убить обвиняемый.

В суде Григорий Синченко признал вину только в побеге. Причастность к остальным преступлениям он отрицает.

В 2021 году Людмила Денисова, занимавшая на тот момент должность уполномоченного по правам человека Украины, в соцсетях обращалась к ОБСЕ с просьбой помочь Григорию Синченко.

По ее данным, молодой человек учился в Симферополе на политолога, однако был отчислен по политическим мотивам. Как писала госпожа Денисова, Синченко поехал в Донецк якобы для восстановления документов об инвалидности и был там задержан силовиками, которые обвинили его в работе на Украину.

По данным экс-омбудсмена, в СИЗО молодой человек пережил пытки и после обмена, состоявшегося в конце 2017 года, решил вернуться в республику, чтобы отомстить. После серии взрывов его задержали. В конце мая 2020 года Григорий Синченко сбежал из изолятора временного содержания, но через месяц его снова задержали. Людмила Денисова сообщала, что в СИЗО обвиняемый пытался покончить с собой.

Кристина Федичкина