Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных

Израиль в рамках сделки с «Хамасом» освободил вторую группу палестинцев, отбывавших наказание в израильских тюрьмах. Всего были освобождены 200 человек. По информации радио «Галей Цахал», 114 палестинских заключенных отправят в город Рамалла на Западном берегу, еще 70 депортируют в Египет, а 16 — в сектор Газа.

«После завершения необходимых мероприятий и одобрения со стороны властей террористы были освобождены из тюрем Офер и Кциот»,— говорится в сообщении израильской службы тюрем.

Освобождение палестинских заключенных — одно из условий сделки «Хамаса» и Израиля, которая вступила в силу 19 января. В ответ «Хамас» обязался освободить 33 израильских заложника. На данный момент из плена отпустили семь человек. Сегодня, 25 января, «Хамас» освободил четырех израильских военнослужащих, которые служили в разведке ЦАХАЛа. Девушки уже вернулись в Израиль и встретились с родителями.

В первый день вступления соглашения в силу «Хамас» передал трех израильских заложников, а Израиль освободил 90 палестинских заключенных. Предполагается, что во время второго этапа сделки «Хамас» отпустит всех оставшихся заложников, а Израиль завершит вывод своих военных из сектора Газа. Третий этап предусматривает обмен телами погибших.

Подробности сделки — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" воспользовались передышкой».