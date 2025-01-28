Главные новости за 28 января. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

С бывших руководителей курской корпорации развития требуют взыскать более 3 млрд рублей.

Федеральный застройщик «Брусника» не согласился с претензиями прокуратуры о проекте его ЖК в Липецке.

Врио первого вице-губернатора и председателя правительства Курской области стал бывший премьер-министр Карелии Александр Чепик.

Белгородская компания иркутского застройщика в рамках КРТ может построить 90 тысяч кв. м жилья в Нижнем Новгороде.

В ТРЦ под Воронежем может появиться интерактивный парк развлечений за 175 млн рублей.

Белгородской волонтерке Надежде Россинской добавили обвинение в госизмене.

Ирина Мусьял ушла с поста врио министра охраны ОКН Курской области.