Главные новости за 28 января. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк
С бывших руководителей курской корпорации развития требуют взыскать более 3 млрд рублей.
Федеральный застройщик «Брусника» не согласился с претензиями прокуратуры о проекте его ЖК в Липецке.
Врио первого вице-губернатора и председателя правительства Курской области стал бывший премьер-министр Карелии Александр Чепик.
Белгородская компания иркутского застройщика в рамках КРТ может построить 90 тысяч кв. м жилья в Нижнем Новгороде.
В ТРЦ под Воронежем может появиться интерактивный парк развлечений за 175 млн рублей.
Белгородской волонтерке Надежде Россинской добавили обвинение в госизмене.
Ирина Мусьял ушла с поста врио министра охраны ОКН Курской области.