Белгородской волонтерке добавили обвинение в госизмене

В отношении белгородской волонтерки Надежды Россинской (известна также под сетевым псевдонимом Надин Гейслер) возбуждено третье уголовное дело. Адвокат Алексей Прянишников (признан иностранным агентом) сообщил, что теперь ей вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы).

В начале прошлого года Надежду Россинскую обвинили в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По версии регионального управления ФСБ, в прошлом году она опубликовала в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) призыв жертвовать деньги украинскому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и указала свой счет. Девушка вину отрицает и утверждает, что не могла действовать в интересах Украины, так как считается там врагом.

С февраля обвиняемая находится под стражей в Белгороде. Срок содержания в СИЗО был продлен до 31 марта. Ранее сообщалось, что ФСБ возбудило в ее отношении дело о содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Как рассказывал «Ъ-Черноземье», в рамках расследования уголовного дела против девушки следствие изучило ее переписку, в ходе которой она несколько раз заявляла о намерении получить гражданство Украины и опасалась преследования в России за помощь украинским военным.

В сентябре прошлого года Росфинмониторинг внес Надежду Россинскую в перечень террористов и экстремистов.

Подробнее об уголовных делах в отношении волонтерки — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев