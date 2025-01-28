«Брусника» не согласна с претензиями прокуратуры о проекте ее ЖК в Липецке

Девелоперская компания «Брусника» предоставила «Ъ-Черноземье» ответ на часть претензий прокуратуры Липецкой области, которая потребовала признать недействительными разрешения на строительство и отклонение от предельных параметров для жилищного проекта «Турист 2» в Липецке, а также положительное заключение негосударственной экспертизы. Мнение застройщика, который возводит на месте гостиницы «Турист» 26-этажный дом на 370 квартир за 2,3 млрд руб., также направлено надзорному ведомству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ответы касаются исключительно претензий по экспертизе. Прокуратура, по данным «Брусники» считает, что:

в проектной документации нет сведений об организации раздельного сбора мусора и не соблюдены минимальные требования СанПиН 2.1.3684-21;

нет расчетов продолжительности инсоляции;

на выезде со стройплощадки не предусмотрена мойка колес;

размещение трансформаторной подстанции не соответствует своду правил к зданиям и многофункциональным комплексам;

отсутствует выделение помещения подстанции противопожарными преградами;

в спецтехусловиях, выданных областным главком МЧС, не рассмотрены и не согласованы вопросы пожарных проездов и подъездов, а также нет отчета о предварительном о планировании действий пожарных на случай происшествий;

число машино-мест не соответствует местным нормативам, а сами парковки запланированы на смежном земельном участке;

в радиусе 800 м от ЖК нет школ и детских садов.

В компании пояснили, что в проекте предусмотрена площадка под шесть контейнеров, хотя «согласно расчету достаточно было и одного», расчет продолжительности инсоляции и коэффициентов естественной освещенности представлены в записке раздела объемно-планировочных решений, а на выезде с площадки есть три поста мойки колес. Трансформаторная подстанция расположена в стилобатной части дома и не граничит с жилыми помещениями, к тому же «Турист 2» не является многофункциональным зданием. Кроме того, в МЧС был направлен отчет о планировании действий, но «ведомство в соответствии с письмом не предприняло никаких действий», поэтому документ был исключен из финальной версии.

Обоснование количества машино-мест указано в документации, а для обеспечения этого числа и нормативов «Брусника» заключила соглашение с мэрией о благоустройстве участка рядом с проектом, получила разрешение на его использование, а также арендовала у неназываемого собственника еще один участок.

Требований о строительстве дополнительных школ и детсадов Роспотребнадзор не выдвигал. В компании заявили, что в этом вопросе «обвинение действует избирательно». Например, отметили там, в других ЖК путь до соцобъектов составляет от 930 м до 1,7 км.

Кроме того, указали в «Бруснике», еще два замечания касаются допустимых отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, однако «в иске нет данных, каким именно законам это противоречит и в чем, собственно, заключаются нарушения».

Подробнее о первом проекте компании в Липецке читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков