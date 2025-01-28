В ТРЦ под Воронежем может появиться интерактивный парк развлечений за 175 млн

Владелец ТРЦ «Сити-парк "Град"» под Воронежем Евгений Хамин решил открыть в нем интерактивный парк развлечений международной сети Hello Park. Объем вложений в проект составляет 175 млн руб., начало реализации запланировано на сегодня, запуск — на 9 декабря 2025 года. Об этом бизнесмен сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Так выглядит интерактивный Hello Park изнутри

Фото: предоставлено Hello Park Так выглядит интерактивный Hello Park изнутри

Фото: предоставлено Hello Park

Планируемая площадь парка — 1,4 тыс. кв. В нем планируют создать 40 рабочих мест.

«Ребенок, попадая в Hello Park, оказывается в ожившем мультике. Он создает своего двойника — цифрового аватара. Подбирает ему одежду, аксессуары, придумывает имя. Этот герой будет сопровождать ребенка во всех играх и развлечениях, набирая вместе с ним баллы, выполняя одну из миссий парка — разбудить конфетного дракона»,— рассказал господин Хамин.

Согласно проекту, парк будет включать комнаты для детских праздников и интерактивные зоны — «Планета аватаров» (объединяет все игры парка), «Ожившие рисунки», «Кидалки», «Интерактивная горка», «Цифровой художник», «Классики», «Топотун», «Качели», «Кубики», «Песочница», «Батут», «Дискотека», порталы для квестов, зону для тихих игр и так далее.

«Проект в "Граде" будет уникален высотой потолков до 7 м, что позволит развить парк по вертикали. Высокие башни по периметру помещения позволят детям интересно перемещаться между аттракционами, создавая свои собственные маршруты»,— рассказал господин Хамин.

Компания Hello.io работает на международном рынке с 2019 года. В 2019 году она запустила франшизу Hello Park. По собственным данным, на сегодня сеть представлена более чем 50-ю проектами в 19 странах, в том числе в восьми городах России. В Черноземье таких объектов еще не было. Основатель сети — Алексей Завьялов.

О планах Евгения Хамина построить в Воронеже два спортивных комплекса за 2,6 млрд руб. в сумме — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова