Белгородская компания иркутского застройщика займется КРТ в Нижнем Новгороде

Победителем торгов на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) в Автозаводском районе Нижнего Новгорода стало белгородское ООО специализированный застройщик «Альфа.Норма». Об этом сообщил проектный офис стратегии развития Нижегородской области.

Общая площадь КРТ составляет 11,1 га. Площадка является двухконтурной: участки расположены в границах улиц Дьяконова, Борской, Львовской, Бурденко и проспекта Бусыгина, а также в границах Львовской и Дворовой.

Здесь необходимо в течение десяти лет снести 25 ветхих многоквартирных и двух индивидуальных домов, а взамен построить 90 тыс. кв. м нового жилья и детсад на 100 мест, спроектировать школу на 825 учеников и озеленить около 4 га.

Начальная цена права на КРТ составляла 14,8 млн руб. «Альфа.Норма» в ходе торгов повысила ее почти в девять раз до 130,6 млн. По данным проектного офиса, также были заявки от местной ГК «Агроспецтех» и тверской ГК «Новый город». Сколько они предлагали, не раскрывается. На сайте ГИС «Торги» итоговый протокол еще не опубликован.

Обязательства белгородской компании превысят 2,9 млрд руб., из которых затраты на расселение составят 2,65 млрд. Общий объем инвестиций в проект не раскрывается.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Альфа.Норма» зарегистрировано в Белгороде в октябре 2024 года для деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Управляющей компанией является иркутское ООО «Бизнесучет» Алексея Чудакова. Иркутскому АО «Альфа групп», которое также контролирует белгородских застройщиков «Альфа.Комфорт» и «Альфа.Эталон» и десяток иркутских строительных компаний. Почти все они были зарегистрованы в прошлом году. Еще 5% принадлежит иркутстком ООО СЗ «Рекорд» Сергея Ворожцова.

По собственной информации, ГК «Альфа» около 15 лет основал Алексей Чудаков. В портфеле застройщика 310 тыс. кв. м проектируемых и строящихся объектов в Иркутской области, Хабаровском крае и Крыму. По данным Единого ресурса застройщиков на 1 января 2025 года, ГК занимает 162-е место в России по объему текущего строительства жилья со 124,9 тыс. кв. м. Из них 75,6 тыс. приходится на Хабаровск и 49,3 тыс. на Иркутск. По этому показателю в обоих регионах девелопер занимает четвертую строчку.

И.о. министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева отметила, что ей приятен интерес застройщиков из других регионов: «Создание конкурентной среды положительно скажется на качестве жилья для жителей региона».

О попытке краснодарского застройщика зайти в Белгород читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков