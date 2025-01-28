Главные новости к утру 28 января

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна введет пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции. По его словам, также США могут установить тарифы на сталь и некоторые другие товары.

Правительство Дании подписало с парламентскими партиями соглашение об усилении военного присутствия в Арктике. На эти цели выделят 14,6 млрд крон ($2,05 млрд), сообщило Минобороны королевства, передает Reuters.

Нефтегазовый сектор России в 2024 году стал активнее бурить горизонтальные скважины. По данным «Ъ», динамика проходки в этой сфере выросла на 9,5%, в то время как показатели эксплуатационного бурения остались на уровне прошлого года.

Инвестор Скотт Бессент утвержден на пост министра финансов США. За его назначение проголосовали 68 членов Сената США, еще 29 — против.

Совет Безопасности ООН проведет сегодня, 28 января, экстренное заседание в связи с боевыми действиями на востоке Демократической Республики Конго, сообщило постоянное представительство Алжира при всемирной организации.

Брокеры, биржа и ЦБ обсуждают возможность запуска биржевых торгов в выходные дни, выяснил «Ъ». По словам экспертов, даже для крупных брокеров расходы на персонал и техническое обеспечение торгов в выходные сопоставимы с потенциальным комиссионным вознаграждением.

Роспотребнадзор сообщил, что за неделю с 20 по 26 января заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 12,9% относительно предыдущей недели. В связи с этим в 22 регионах закрыты 48 школ и 23 дошкольных учреждения в 11 субъектах страны.