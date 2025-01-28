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Коммерсантъ FM
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Заболеваемость ОРВИ в России выросла за неделю почти на 13%

Роспотребнадзор сообщил, что за неделю с 20 по 26 января заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла на 12,9% относительно предыдущей недели. Было зарегистрировано 647 тыс. случаев. В связи с этим в 22 регионах закрыты 48 школ и 23 дошкольных учреждения в 11 субъектах страны.

Сообщение Роспотребнадзора приводит ТАСС. В нем указывается, что превышение среднероссийского показателя фиксируется в 49 регионах. В 35 из них число госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей. В целях профилактики частично приостановлены занятия в 1144 классах, 738 группах для дошкольников, пяти группах школ-интернатов и 15 группах профессионально-технических училищ.

При этом, отметили в ведомстве, по итогам четвертой недели 2025 года в России зарегистрировали 8,2 тыс. случаев заболеваний COVID-19. Такой показатель на 14,8% ниже, чем на прошлой неделе.

К типичным возбудителям ОРВИ относится метапневмовирус, вспышку которого в конце декабря зафиксировали в Китае, Казахстане и Малайзии. Роспотребнадзор на фоне сообщений о вспышке вируса в Китае отчитывался о снижении заболеваемости ОРВИ в России более чем на 50% за неделю с 1 января.

Подробнее — в материале «Ъ» «У кого что болит».

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