СБ ООН проведет 28 января экстренное заседание из-за боев в ДР Конго

Совет Безопасности ООН проведет сегодня, 28 января, экстренное заседание в связи с боевыми действиями на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), сообщило постоянное представительство Алжира при всемирной организации. Повстанческое «Движение 23 марта» (М23) ранее заявило о захвате крупнейшего города на востоке страны — Гомы. Правительство ДР Конго сочло это объявлением войны.

«Экстренное заседание СБ ООН по ДРК пройдет 28 января в 15:00 (23:00 мск.— "Ъ")»,— уточнили в дипмиссии (цитата по ТАСС). Это уже второе экстренное заседание ООН по ситуации в республике. Предыдущее прошло 26 января.

24 января М23 начало наступление на город Гома и через несколько дней заявило о его захвате. В результате боев были ранены девять миротворцев. ООН считает, что М23 получает оружие от властей Руанды. Руандийские власти причастность к ведению боев отрицают. По данным AFP, во время боев между правительственными силами и повстанцами в Гоме погибло не менее 17 человек, пострадало 367.

Подробнее о ситуации в республике — в материале «Конголезский восток — дело громкое».