Сенат США утвердил Скотта Бессента на должность главы Минфина

Инвестор Скотт Бессент утвержден на пост министра финансов США. За его назначение проголосовали 68 членов Сената США, еще 29 — против. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters Скотт Бессент

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

62-летний Скотт Бессент — основатель хедж-фонда Key Square Group. Родился в Южной Каролине. Окончил бакалавриат Йельского университета по специальности «политология». За свою карьеру работал в инвестиционном банке Brown Brothers Harriman. Более десяти лет работал с Джорджем Соросом. WSJ и Business Insider называют господина Бессента миллиардером.

На слушаниях в Сенате в середине января Скотт Бессент заявил о поддержке ужесточения антироссийских санкций. Он говорил, что в случае утверждения на пост главы Минфина выполнит распоряжение президента США усилить давление на Москву для прекращения конфликта на Украине.