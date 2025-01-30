Weekend №1–2025

Юбилей Парижской оперы, итоги Pitti Uomo, интервью с Ренатой Джало, Евгений Стрелков в спецпроекте W, а также кино- и театральные премьеры, актуальные выставки и книжные новинки, и многое другое, чтобы провести выходные и составить планы на отпуск.

Деконструкция и ее отсутствие

Главное о 107-й выставке Pitti Uomo и будущих трендах

Именно с Pitti Uomo в середине января во Флоренции начинается не календарный, но рабочий год в фэшн-индустрии. Специально для «Ъ-‍Weekend» показы посетила Елена Стафьева.

Фото: Vanni Bassetti

Театр в главной роли

В этом году Парижской опере исполняется 150 лет

Юбилейным для Опера Гарнье, как называют ее французы, а вслед за ними и весь мир, считается весь 2025-й. Потом историческую сцену ждет обновление. А пока «Ъ-Weekend» собрал вековые легенды Парижской оперы в либретто — с юбиляром в главной роли. Тут и эпизод про архитектора Шарля Гарнье, который покупал билет на открытие построенного им театра, и рассказ о Призраке Оперы, а также о человеке, который его придумал, и об историке, который нашел в этом вымысле долю правды.

Фото: Jean-Pierre Delagarde / Opera national de Paris

Прохожие как вид искусства

Посетители Pitti Uomo 2025 на улицах Флоренции

Почти любое фото из десятков репортажных съемок с главной международной выставки мужской моды можно превратить в обложку журнала или музыкального альбома, билборд или кадр из фильма-победителя фестиваля независимого кино.

Фото: Pitti Immagine Uomo 107

Самое актуальное на неделю с 30 января

Выставки, театральные и кинопремьеры, а также музыкальные новинки

Первые выходные февраля намекают на то, что месяц будет насыщенным. В театре премьеры — от уверенной в себе классики до экспериментов молодых постановщиков. На экранах разом — участники прошлогоднего Каннского кинофестиваля, призеры «Маяка» и новинки авторской анимации. В музеях и галереях — преимущественно современное искусство, очень разное, но одинаково актуальное. Среди книжных новинок — долгожданный роман лауреата Пулитцеровской премии, среди музыкальных — несколько весьма неожиданных превращений.

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«То, что на экране,— это психическая реальность тех, кто смотрит, а не тех, кого показывают»

Режиссер Рената Джало о своем фильме «На этой земле»

31 января на международном кинофестивале в Роттердаме состоится мировая премьера «На этой земле» 27-летней дебютантки Ренаты Джало. Прошлой осенью этот фильм был в конкурсе фестиваля актуального российского кино «Маяк», где получил приз за лучшую операторскую работу. Об условностях в историческом жанре и невозможности полета с одной из самых успешных учениц Алексея Учителя поговорил Константин Шавловский.

Фото: из личного архива Ренаты Джало

Марсианин и хроники

Новый сериал о спецагентах с человеческим лицом и скромным бюджетом

На канале Paramount+ вышел шпионский триллер «Агентство», где тонкая нервная организация сотрудников важнее их профессиональной миссии. Зато дизайн интерьеров и пошив костюмов не противоречат традиции жанра.

Фото: Paramount+

Книги ученого художника

Евгений Стрелков: мастерство занимательного просвещения

Нижегородский художник Евгений Стрелков (род. 1963) пришел в искусство из науки, но так и не расстался с ней окончательно. В коллажной графике, книгах-объектах, анимации, инсталляциях, стихах и эссе он постоянно к ней обращается — и как художник, и как популяризатор. Причем его наука всегда с волжским, нижегородским или горьковским акцентом.

Фото: Алексей Шевцов

Легонький пояс

Где искать шедевры текстильной промышленной архитектуры царской России

120 лет назад стремительно развивался молодой российский капитализм. Доля России в мировом производстве выросла с 4% в 1870 году до 7% в 1900-м. А наша индустрия того времени — ситцевая, мягкая, цветастая. Образ эпохи определяют десятки краснокирпичных построек — текстильные фабрики стали неотъемлемой частью среднерусского городского пейзажа.

Фото: Андрей Белавин

«Хризапелия прыгает с ветки, расправив ребра»

О зеленых деревянных и других интересных змеях

Откуда на Земле взялись змеи? Сколько их? Почему люди их боятся и при этом обожествляют? Правда ли, что они необыкновенно мудры? Что это значит — Зеленая Деревянная Змея? Бывают ли такие в природе? Как нужно себя вести при встрече со змеей? Об этом рассказывает Эдуард Галоян, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН и Зоологического музея МГУ, кандидат биологических наук.

Фото: Эдуард Галоян

Планы на отпуск: март

Поводы, ради которых стоит сделать паузу в работе — и спланировать дальнее путешествие

Грядущий март будет богат на всевозможные фестивали — это обычная история для первого весеннего месяца. И традиции многих уходят корнями в более близкие отношения людей с природой. Ну а арт-индустрия сегодня живет по собственному календарю, не засыпая практически никогда.

Фото: Mark Blower / Courtesy of Dolce & Gabbana

Вечный рыцарь

Тюрьма, безумцы и Христос: краткая история «Дон Кихота»

В январе 1605 года вышел первый том романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — самый известный испанский роман, первый бестселлер Нового времени, первый современный роман, «лучшая книга человечества» по версии Норвежского Нобелевского института и объект бесконечных интерпретаций и толкований.