Главные новости за выходные 25–26 января

Правительство России выделило 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий утечки мазута в Черном море. Средства выделены из резервного фонда. Деньги будут направлены в бюджет Краснодарского края для проведения ликвидационных мероприятий, включающих работы по утилизации и обезвреживанию песка, загрязненного мазутом, а также для восстановления пляжных территорий.

Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) вооруженных сил РФ Александр Оглоблин после ознакомления с материалами уголовного дела о коррупции предстанет перед военным судом. Судить экс-военнослужащего, благодаря показаниям которого фигурантами уголовных дел стали два бывших замначальника Генштаба — начальника ГУС Халил Арсланов и Вадим Шамарин,— будут в обычном порядке, так как сделку с прокуратурой он не заключил.

В Белоруссии вечером 26 января завершилось голосование на президентских выборах. Действующий президент Александр Лукашенко побеждает с 87,6% голосов избирателей, согласно данным экзитполов Белорусского комитета молодежных организаций. Явка к 18:00 мск составила 81,5%.

Ракетный комплекс «Орешник» со дня на день разместят в Белоруссии, рассказал 26 января президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сказал, что установка будет находиться недалеко от Смоленска. Господин Лукашенко добавил, что по договору с президентом России Владимиром Путиным следующий комплекс будет поставлен в Белоруссию раньше, чем в Россию.

Компания Gloria Jeans закрывает производственные площадки в Шахтах и Новошахтинске Ростовской области. Руководство GJ посчитало более экономически выгодным перевести швейные фабрики в одну из азиатских стран. На площадках компании в Шахтах и Новошахтинске суммарно трудоустроено около 1,5 тыс. человек. Работникам уже сообщили о закрытии предприятий и переносе производства.

В течение часа вечером 25 января в Краснодаре загорелись рестораны «МясоLove», «Гусь» и «Бумбараш». Первое возгорание было потушено пожарными в течение 30 минут. В остальных случаях очаги пожара оказались небольшими, сотрудники ресторанов справились с огнем самостоятельно до приезда расчетов МЧС. Поджигателем оказался 19-летний местный житель, который объяснил, что совершил поджоги по указанию неизвестного с Украины, обещавшего ему 35 тыс. руб.

Прокуратура Южной Кореи предъявила президенту страны Юн Сок Ёлю официальное обвинение в организации мятежа в стране. Его также обвиняют в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей, включая спикера Национальной ассамблеи У Вон Сика.