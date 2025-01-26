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Президенту Южной Кореи предъявили официальное обвинение в мятеже

Прокуратура Южной Кореи предъявила президенту страны Юн Сок Ёлю официальное обвинение в организации мятежа в стране. Его также обвиняют в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей, включая спикера Национальной ассамблеи У Вон Сика, сообщает агентство Yonhap.

Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль

Фото: JEON HEON-KYUN / Reuters, File Photo / Reuters

Юн Сок Ёль

Фото: JEON HEON-KYUN / Reuters, File Photo / Reuters

По данным следствия, Юн Сок Ёль вступил в сговор с экс-министром обороны Ким Ён Хёном и другими лицами для подстрекательства к восстанию 3 декабря. Для этого планировалось объявить незаконное положение, несмотря на отсутствие признаков вооруженного конфликта или сопоставимого национального кризиса. Помимо этого, пособники президента должны были арестовать глав конкурирующих партий и наблюдателей за выборами.

Президента должны были освободить из-под стражи в понедельник, 27 января, так как Центральный окружной суд Сеула дважды отклонил ходатайство прокуратуры о продлении срока ареста. Однако из-за предъявленного обвинения Юн Сок Ёль продолжит содержаться под стражей. В случае если его признают виновным в восстании, президента могут приговорить к пожизненному заключению или смертной казни.

Парламент Южной Кореи отстранил Юн Сок Ёля от должности президента из-за введенного им 3 декабря военного положения. Управление антикоррупционных расследований страны выдало ордер на арест главы государства, его задержали 15 января. 23 января дело о мятеже президента передали в прокуратуру.

Подробнее о ситуации в республике — в материале «Ъ» «Президент Южной Кореи стал арестантом номер один».

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