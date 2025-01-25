Главные новости к утру 25 января

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уволил министра здравоохранения региона Александра Гашкова. Он сказал, что в последние месяцы в системе здравоохранения Камчатки «ярко проявились» проблемы. Ранее в краевом онкодиспансере 36 человек заразились острыми формами вирусного гепатита B и C.

Как стало известно “Ъ”, бывший начальник 1-го управления Главного управления связи ВС России Александр Оглоблин после ознакомления с материалами уголовного дела предстанет перед военным судом. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.

Издание Politico узнало, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить на 90 дней финансирование большинства программ помощи другим странам. Все подобные проекты будут пересмотрены. Поддержки Вашингтона на три месяца лишатся в том числе Украина, Тайвань и Иордания.

Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на должность главы Пентагона. Мнения сенаторов разделились поровну, поэтому решающий голос в поддержку господина Хегсета отдал вице-президент Джей Ди Вэнс, председательствующий в верхней палате Конгресса.