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Коммерсантъ FM
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Главу Минздрава Камчатки сняли с должности после вспышки гепатита в диспансере

Губернатор Камчатки Владимир Солодов уволил министра здравоохранения региона Александра Гашкова. Причину он не назвал. 18 января стало известно, что в онкологическом диспансере на Камчатке 36 человек заразились гепатитом из-за нарушений во время оказания медпомощи.

«Только что состоялось совещание по вопросам здравоохранения, по его итогам я принял решение освободить от должности министра здравоохранения Камчатского края»,— написал Владимир Солодов в Telegram-канале.

В комментарии журналистам, который опубликовала пресс-служба правительства Камчатки, господин Солодов добавил, что «это не единственная проблема в системе здравоохранения» региона, которая «ярко проявились в последние месяцы». По его словам, решение об отставке главы Минздрава Камчатского края он принял «не дожидаясь результатов юридического характера». Губернатор также призвал к кадровым изменениям в онкодиспансере, где произошла вспышка гепатита, на уровне «не ниже заместителя руководителя».

18 января Александр Гашков сообщил, что 36 пациентов краевого онкодиспансера заразились острыми формами вирусного гепатита B и C. СКР заявил, что заражение не менее десяти человек было допущено «вследствие нарушений в ходе оказания медицинской помощи». Возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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