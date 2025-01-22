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Главные новости за 22 января. Белгород, Воронеж, Курск, Орел

Силовики провели обыски в воронежском министерстве ЖКХ.

В Воронежской области потушили дважды атакованную БПЛА нефтебазу.

Экс-глава Курска и депутат Госдумы Ольга Германова предложила полностью запретить продажу вейпов.

В Белгороде ищут подрядчика для капремонта госпиталя для ветеранов войн за 646,5 млн руб.

Из воронежского «Факела» ушел полузащитник Табо Селе, при этом к клубу присоединился защитник Альберт Габараев.

В Орле выставили на продажу здание бывшей столовой за 18 млн руб.

Структура воронежского «Рудгормаша» второй раз за месяц сменила руководство.

Жители Черноземья отдали мошенникам 62 млн руб. за неделю.

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