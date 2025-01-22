Главные новости за 22 января. Белгород, Воронеж, Курск, Орел
Силовики провели обыски в воронежском министерстве ЖКХ.
В Воронежской области потушили дважды атакованную БПЛА нефтебазу.
Экс-глава Курска и депутат Госдумы Ольга Германова предложила полностью запретить продажу вейпов.
В Белгороде ищут подрядчика для капремонта госпиталя для ветеранов войн за 646,5 млн руб.
Из воронежского «Факела» ушел полузащитник Табо Селе, при этом к клубу присоединился защитник Альберт Габараев.
В Орле выставили на продажу здание бывшей столовой за 18 млн руб.
Структура воронежского «Рудгормаша» второй раз за месяц сменила руководство.
Жители Черноземья отдали мошенникам 62 млн руб. за неделю.