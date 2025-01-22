Загоревшуюся после атак БПЛА нефтебазу в Воронежской области потушили

В Лискинском районе Воронежской области завершили тушение нефтебазы, горевшей после атак БПЛА 15 января и 20 января. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. О пострадавших не сообщается.

«Техника и личный состав пожарной группировки убывает в места постоянной дислокации. Задействованные коммунальные машины возвращаются в Воронеж и районы региона»,— добавил губернатор.

По словам господина Гусева, в тушении пожара участвовали «десятки единиц техники» и два пожарных поезда. Были привлечены спасатели из Липецкой и Тамбовской, а также Московской областей. В районе 17 января в муниципалитете ввели режим ЧС «для более оперативного устранения последствий атаки БПЛА».

Подробнее об этом пожаре — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова