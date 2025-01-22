Экс-глава Курска и депутат Госдумы Германова предложила запретить вейпы

Депутат Государственной думы от Курской области и бывший мэр Курска Ольга Германова предложила полностью запретить продажу вейпов. Об этом парламентарий сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Германова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ольга Германова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«К сожалению, вейпы очень быстро получили наибольшую популярность среди школьников. Вроде бы и не сигарета, но в то же время — модная форма самоутверждения среди сверстников. Частоту смертельных случаев от курения вейпов среди молодых людей легко можно проследить в интернете. Не проходит и месяца, чтобы в том или ином регионе нашей страны не было зафиксировано серьезного отравления по-настоящему ядовитыми смесями для электронных сигарет»,— написала госпожа Германова.

Парламентарий добавила, что в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить новую редакцию межфракционного законопроекта о запрете вейпов и жидкостей для них.

Ольге Германовой 63 года. Она — уроженка Курской области. Свою карьеру начала с должности учителя в средней школе №2 Суджи, а в начале 1990-х пришла на работу в администрацию Курской области, где занимала различные должности. С 2009 по 2012 год являлась вице-мэром Курска, а в 2012 году стала депутатом Курского горсобания. В ноябре того же года была избрана главой Курска. В 2016 году сложила свои полномочия в связи с избранием в Госдуму. Входит в думскую фракцию «Единой России».

Анастасия Колпачева