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Жители Черноземья отдали мошенникам 62 млн рублей за неделю

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областей перевели аферистам как минимум 62,1 млн руб. в сумме. О случаях телефонного или интернет-мошенничества в Липецкой и Орловской областях не сообщается. Это следует из данных региональных управлений МВД.

Больше всего отдали мошенникам жители Воронежской и Белгородской областей — 32,3 млн и 28,4 млн руб. соответственно. В Курской области злоумышленникам перевели 1 млн руб. Меньше всего денег лишились жители Тамбовской области — 350 тыс. руб.

Мошенники продолжают выкладывать на сайты фейковые объявления о продаже товаров и оказании услуг, что остается одной из их традиционных схем обмана граждан. Продолжает работать и схема с «безопасным счетом», когда жертву убеждают в краже ее персональных данных или взломе аккаунта портала госуслуг или в приложении банка.

За первые две недели 2025 года жители Черноземья перевели мошенникам как минимум 36,6 млн руб.

Анастасия Колпачева

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