Капремонт госпиталя для ветеранов войн в Белгороде оценили в 646,5 млн рублей

Областное учреждение «Управление капитального строительства Белгородской области» объявило электронный аукцион на выполнение капитального ремонта здания учреждения «Госпиталь для ветеранов войн» (подконтрольно региональному министерству здравоохранения) в облцентре. Начальная цена контракта составляет — 646,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Приступить к работам необходимо с даты заключения контракта, а сдать объект — 20 декабря 2026 года. Подрядчику предстоит выполнить демонтажные и общестроительные работы, обновить системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции и отопления. Гарантия на объект составит пять лет.

Подать заявки на участие в торгах можно до 30 января, итоги подведут 31 января.

По данным портала госзакупок, проектные и изыскательские работы по капремонту госпиталя проводило местное ООО «Белгородоблпроект» (права учредителя осуществляет областное министерство имущества). Компания обошла четырех участников конкурса, снизив начальную цену подряда с 15,2 до 12,1 млн руб. В итоге контракт подешевел до 11,9 млн руб., его исполнение завершено.

Анастасия Колпачева