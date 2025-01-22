Структура воронежского «Рудгормаша» второй раз за месяц сменила руководство

Генеральным директором воронежского ООО «Обогатительное оборудование» (входит в структуру машиностроительного холдинга «Рудгормаш» Анатолия Чекменева) стал Александр Жидкомлинов, следует из данных Rusprofile.ru. Он уже руководил компанией в феврале–мае 2021 года, в других обществах официально не участвовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На этой неделе «Ъ-Черноземье» уже сообщал об изменениях в руководстве общества. Так, 10 января пост гендиректора занял Валерий Матвеев. Он сменил на этой должности Алексея Битюцких, занимавшего ее с сентября 2023 года. О причинах очередных кадровых изменений неизвестно.

На этой неделе также стало известно, что новым директором другой структуры «Рудгормаша» — «Горной машиностроительной компании» — стал Евгений Сухарев.

О банкротстве структур «Рудгормаша» — в материале «Ъ-Черноземье» «"Рудгормаш" разделил долги».

Анастасия Колпачева