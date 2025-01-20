Главные новости за 20 января. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга снял судимость с бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна. Соответствующее ходатайство экс-чиновника суд получил в ноябре прошлого года. В нем отмечалось, что бывший работник администрации Петербурга отбыл наказание в полном объеме, возместил причиненный ущерб и вел себя идеально.

Администрация Василеостровского района в своей официальной группе «ВКонтакте» до последнего отрицала обыски, связанные с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пресс-служба называла появившуюся утром 20 января информацию фейком. Ровно до тех пор, пока в комментарии не пришли официальные представители городского СУ СК по Петербургу. Они не только подтвердили обыски, но и попросили читателей ресурса следить за их публикациями.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Елену Асееву временно исполняющей обязанности главы комитета по делам Арктики, сообщает пресс-служба Смольного. Герман Широков, который руководил комитетом с 2018 года, станет специальным представителем градоначальника. До Смольного чиновник работал в управлении ФСКН по Новгородской области.

Атакующий полузащитник сборной Бразилии Луис Энрике стал игроком петербургского «Зенита». Контракт с 24-летним хавбеком действует по схеме 4+1. По предварительным данным, сумма трансфера составила 35 млн евро. В обратном направлении, в Рио-де-Жанейро, проследуют хавбеки Артур и Вендел. Первый пополнит состав бразильской команды в ближайшее время, второй — по окончании сезона РПЛ 2024/2025.

Федеральная антимонопольная служба потребовала от комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти разобраться с необоснованными расходами в размере одного миллиарда рублей. В ходе проверки регулятору выдали 15 предписаний. Нарушения нашли в сферах энергетики, теплоснабжения, водоотведения и ТБО.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил комитету по транспорту разобраться с недостатками транспортной реформы до конца зимы. Доклады должны поступать главе региона еженедельно. По словам господина Дрозденко, он ориентировался на жалобы жителей и оценивает результат проведенной реформы на «троечку». В частности, его возмутили срывы в расписании движения автобусов, некорректные списания оплаты и не везде работающие валидаторы.

Советника губернатора Петербурга Александра Германа назначили заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, было опубликовано на официальном сайте правовой информации. До своего назначения советником Беглова в ноябре 2024 года господин Герман несколько лет возглавлял комитет по природопользованию.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена в текущем году приступить к реализации проекта по модернизации производственных мощностей судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. На развитие площадки может потребоваться порядка пяти лет. За счет этого верфь сможет строить одновременно несколько танкеров типа Aframax, которые используются для доставки нефти, в том числе по Северному морскому пути (СМП).

Сеть гостиниц Wone Hotels, которая ранее выкупила бывшие отели Sokos финской S-Group, намерена выйти на рынок апарт-отелей в Петербурге. Связанное с компанией ООО Корфу» приобрело долю в ООО «Проспект», реализующем проект Gler компании «Петрополь» на Васильевском острове. При этом совладельцем застройщика осталось ООО «Петрополь» Марка Лернера. В Wone Hotels отметили, что это первый, но не последний проект компании в сегменте апартаментов.

В рамках развития проекта «Серебряный возраст» власти Санкт-Петербурга намерены начислять пенсионерам 1500 рублей для посещения музеев. Законопроект с такой инициативой внес губернатор города Александр Беглов, сообщили в Смольном. Начисления предлагается именовать как электронный сертификат. По нему пожилые люди смогут посещать музеи федерального и регионального ведения. Губернатор подчеркнул, что эмоциональное здоровье петербуржцев также важно, как и физическое.

Власти Ленинградской области намерены направить из регионального бюджета 560 млн рублей на строительство нового оздоровительного комплекса с двумя бассейнами и тренажерным залом в Шлиссельбурге. Соответствующий контракт заключила администрация Кировского района региона. Возведение нового объекта на Леманском канале планируют завершить через два года. Подрядчик должен приступить к работам этой зимой.

Размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ повышен в Санкт-Петербурге на 400 тыс. рублей. Теперь он составляет 2,5 млн рублей, заметил «Ъ-СПб». Обновленная информация размещена на странице городского правительства. Выплата состоит из средств городского и федерального бюджетов. Теперь от Петербурга контрактник получит 2,1 млн рублей вместо 1,7 млн рублей.