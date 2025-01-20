ФАС потребовала исключить из тарифов Ленобласти необоснованные расходы на миллиард

Федеральная антимонопольная служба потребовала от комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти разобраться с необоснованными расходами в размере одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ведомства 20 января.

В ходе проверки комитета выяснилось, что при расчете уровня потерь электроэнергии регулятор использовал не соответствующие официальной статистике данные. В сфере теплоснабжения комитет распределял отрицательные корректировки на несколько периодов регулирования вместо исключения экономически необоснованных средств в один год.

Также регулятор не производил анализ фактических расходов за предыдущий долгосрочный период в сфере водоснабжения и водоотведения. Со сферой твердых бытовых отходов комитет включал положительные корректировки по факту работы регионального оператора при отсутствии ведения раздельного учета доходов и расходов.

Не менее интересным оказался тот факт, что численность сотрудников регулируемых организаций в два раза превышала фактическую. В результате проверки комитету выдали 15 предписаний. Обоснованность еще 10 млрд рублей тарифному органу рекомендовали проанализировать дополнительно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти на владельцев АО «Петербургский нефтяной терминал».

Андрей Маркелов