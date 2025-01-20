«Зенит» официально объявил о трансфере бразильского хавбека Луиса Энрике
Атакующий полузащитник сборной Бразилии Луис Энрике стал игроком петербургского «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых 20 января. Контракт с хавбеком действует по схеме 4+1. По предварительным данным, сумма трансфера составила 35 млн евро.
Новичок петербургского «Зенита» Луис Энрике
Фото: пресс-служба ФК «Зенит»
«Футбольный клуб "Зенит" приветствует Луиса Энрике в Петербурге и желает новых побед и титулов в составе сине-бело-голубых!»,— говорится в сообщении.
В ближайшее время 24-летний футболист, ранее выступавший за «Ботафого», прибудет в Катар, где пройдет медосмотр и присоединится к команде. Клуб из Рио-де-Жанейро, в свою очередь, пополнят два игрока сине-бело-голубых.
Речь идет о хавбеках Артуре и Венделе. Первый присоединится к «Ботафого» в ближайшее время, второй — после завершения сезона 2024/2025.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» отправился на зимние сборы в Катар 15 января. В них не примет участия полузащитник Педро, который привлечен в сборную Бразилии для подготовки к чемпионату Южной Америки U-20.