Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Зенит» официально объявил о трансфере бразильского хавбека Луиса Энрике

Атакующий полузащитник сборной Бразилии Луис Энрике стал игроком петербургского «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых 20 января. Контракт с хавбеком действует по схеме 4+1. По предварительным данным, сумма трансфера составила 35 млн евро.

Новичок петербургского «Зенита» Луис Энрике

Новичок петербургского «Зенита» Луис Энрике

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Новичок петербургского «Зенита» Луис Энрике

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

«Футбольный клуб "Зенит" приветствует Луиса Энрике в Петербурге и желает новых побед и титулов в составе сине-бело-голубых!»,— говорится в сообщении.

В ближайшее время 24-летний футболист, ранее выступавший за «Ботафого», прибудет в Катар, где пройдет медосмотр и присоединится к команде. Клуб из Рио-де-Жанейро, в свою очередь, пополнят два игрока сине-бело-голубых.

Речь идет о хавбеках Артуре и Венделе. Первый присоединится к «Ботафого» в ближайшее время, второй — после завершения сезона 2024/2025.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» отправился на зимние сборы в Катар 15 января. В них не примет участия полузащитник Педро, который привлечен в сборную Бразилии для подготовки к чемпионату Южной Америки U-20.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...