«Зенит» официально объявил о трансфере бразильского хавбека Луиса Энрике

Атакующий полузащитник сборной Бразилии Луис Энрике стал игроком петербургского «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых 20 января. Контракт с хавбеком действует по схеме 4+1. По предварительным данным, сумма трансфера составила 35 млн евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новичок петербургского «Зенита» Луис Энрике

Фото: пресс-служба ФК «Зенит» Новичок петербургского «Зенита» Луис Энрике

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

«Футбольный клуб "Зенит" приветствует Луиса Энрике в Петербурге и желает новых побед и титулов в составе сине-бело-голубых!»,— говорится в сообщении.

В ближайшее время 24-летний футболист, ранее выступавший за «Ботафого», прибудет в Катар, где пройдет медосмотр и присоединится к команде. Клуб из Рио-де-Жанейро, в свою очередь, пополнят два игрока сине-бело-голубых.

Речь идет о хавбеках Артуре и Венделе. Первый присоединится к «Ботафого» в ближайшее время, второй — после завершения сезона 2024/2025.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» отправился на зимние сборы в Катар 15 января. В них не примет участия полузащитник Педро, который привлечен в сборную Бразилии для подготовки к чемпионату Южной Америки U-20.

Андрей Маркелов