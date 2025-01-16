Год по сносному календарю

Девелоперский рынок Екатеринбурга — один из самых инвестиционно-привлекательных среди городов РФ. Помимо активной застройки неосвоенных территорий в уральской столице развивают кварталы в центральной части города. А для того, чтобы построить что-то новое, надо сначала снести что-то старое (и иногда историческое). Каких зданий недосчитался Екатеринбург в 2024 году — в материале «Ъ-Урал».

В январе 2024 года в центре уральской столицы на ул. Чернышевского попытались снести деревянный дом Топоркова. Его построили в 1888 году, а в 2019 году отреставрирован силами волонтеров «Том Сойер Фест». Демонтировать старинное здание начала компания «Экосистема-СМБ» экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова (позже был объявлен в розыск и заочно арестован).

Несмотря на то, что объект был построен в XIX веке, дом псаломщика Топоркова не является объектом культурного наследия. В мэрии заявляли, что о сносе их не уведомляли, а мэр Алексей Орлов осудил компанию за то, что она пыталась «скрытно» снести объект. По мнению главы города, ценные для жителей здания «не должны уничтожать скрытно, с нарушением законных процедур и элементарных этических норм».

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Девелоперская компания «Брусника» в течение всего 2024 года демонтировала недостроенный БЦ «Карнеол» в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса. Компания выкупила недострой почти за 1 млрд руб. у банка «Открытие» и приступил к его сносу – он еще не завершен. По данным «Брусники», на месте недостроя построят здание, состоящее из двух башен высотой 75 и 90 метров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паркинг рядом с Novotel

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Паркинг рядом с Novotel

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напротив БЦ «Карнеол» рядом с Novotel вели еще один демонтаж, примечательно, что разбирали новое здание. На углу улиц Энгельса и Гоголя демонтировали новый паркинг, который недавно построили. Ранее заявлялось, что его хотят реконструировать в 13-ти этажный апарт-отель Fortis-tower.

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Весной на Ботанике снесли многоквартирный дом на ул. 8 Марта, 179в. По данным СМИ, когда-то в этом доме проживал первый президент России Борис Ельцин. Жители окрестных домов выступали против сноса данного объекта, так как опасались, что на его месте будет точечная застройка без инфраструктуры.

Летом под снос пошел Уралмашевский рынок. На его месте, в границах улиц Бакинских комиссаров — Победы — Ломоносова — Уральских рабочих компания Forum Group намерена строить жилье. Рынок работал ни один десяток лет, но в 2015 году там произошел сильный пожар, площадь которого составила 950 кв. м, горели торговые палаточные ряды.

Во Втузгородке сносили старые корпуса Всероссийского научно-исследовательского института (НИИ) металлургической теплотехники. В квартале улиц Комсомольская — Комвузовская — Студенческая — Академическая компания «Атомстройкомплекс» планирует строить жилье и современные помещения для НИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снос домов на ул. Вилонова

Фото: Группа «Самолет» Снос домов на ул. Вилонова

Фото: Группа «Самолет»

К категории запланированных сносов относится демонтаж жилых домов в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Так, например, осенью Группа «Самолет» начала сносить двухэтажные дома в Пионерском поселке на ул. Вилонова. Все жители этих домов (более 60 семей) были расселены.

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Начался 2025 год также с громкого сноса. В новогодние праздники на ул. Репина напротив «Екатеринбург Арены» приступили к демонтажу отеля Guru («Гуру»). Как ранее сообщал «Ъ-Урал», на месте отеля компания Константина Погребинского и Игоря Заводовского («Гринвич недвижимость», «Малышева, 73») планирует построить жилой комплекс.

Мария Игнатова