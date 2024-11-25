Forum показал, что построит на месте Уралмашевского рынка в Екатеринбурге

Уральская девелоперская компания Forum Group показала проект жилого комплекса, который построит в границах улиц Бакинских комиссаров — Победы — Ломоносова — Уральских рабочих, где раньше находился Уралмашевский рынок в Екатеринбурге.

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ЖК будет состоять из четырех домов с переменной высотностью от 25 до 31 этажа. По плану, в квартале будут жить 1 833 человека. Как сообщалось ранее, общая площадь жилого пространства не будет превышать 55 тыс. кв. м. На территории появится паркинг на 270 мест.

О том, что территория закрывшегося Уралмашевского рынка будет застроена, стало известно в начале июля, в августе проект проходил общественные обсуждения. Компания получила разрешение на строительство.