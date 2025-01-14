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На месте недостроя «Карнеол» в центре Екатеринбурга построят башни до 90 метров

На месте недостроенного БЦ «Карнеол» в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса планируют построить здание состоящее из башен, высотой до 90 метров, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе «Брусники». Напомним, девелопер выкупил недострой почти за 1 млрд руб. у банка «Открытие» и приступил к его сносу в декабре 2023 года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы построим здание, состоящее из двух башен высотой 75 и 90 метров, объединенных стилобатом, с подземным и наземным паркингом. Первые этажи займут коммерческие помещения – ресторан, салон косметологии, цветочный магазин, студия пилатеса и другие полезные сервисы для жителей и горожан»,– прокомментировали в компании.

«Карнеол» был спроектирован в 2004 году как 11-этажное здание с двухуровневой подземной парковкой, однако вскоре этажность здания решили увеличить до 19 этажей и сдать объект в 2011 году — этому помешал экономический кризис 2008-2009 годов. Сроки неоднократно переносились, в 2015 году застройщик обанкротился и здание перешло банку «Открытие».

Напротив недостроенного здания находится жилой дом «Кандинский», построенный «Брусникой». Ранее сообщалось, что компания панирует развивать этот проект, построив еще одну очередь.

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