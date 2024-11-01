В Пионерском поселке Екатеринбурга начали сносить жилые дома в рамках КРТ

Группа «Самолет» приступила к сносу домов на ул. Вилонова в Екатеринбурге (Пионерский поселок) в рамках комплексного развития территории (КРТ). Как рассказали «Ъ-Урал» в компании, 1 ноября начался снос сразу шести двухэтажных домов рядом с Основинским парком. Все жители этих домов (более 60 семей) были расселены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом под снос на ул. Вилонова

Фото: пресс-служба группы «Самолет» Дом под снос на ул. Вилонова

Фото: пресс-служба группы «Самолет»

После окончания демонтажа «Самолет» приступит к строительству жилого комплекса. Здесь появится четыре многоквартирных корпуса переменной этажности — от 14 до 32 этажей на 800 квартир.

«После получения разрешения на снос мы оперативно подготовили площадку и буквально за пару дней завершим демонтаж ветхих зданий. Уже в этом году мы планируем получить разрешение на строительство первых домов и приступить к созданию на этой территории нового пространства с современной инфраструктурой, детским садом и комфортабельным квартирами»,— прокомментировал директор кластера «Урал» группы «Самолет» Александр Фролов.

ПАО ГК «Самолет» является одной из крупнейших федеральных корпораций в сфере девелопмента. На 31 декабря прошлого года внешняя оценка активов достигла 1 057 млрд руб., включая земельный банк объемом 46,5 млн кв. м реализуемой площади. По данным сервиса Rusprofile.ru, ПАО ГК «Самолет» занимает 15 место в отрасли по РФ по выручке за прошлый год. В Екатеринбурге компания занимается также реализацией проектов на ул. Летчиков и Норильской.

Подробнее о реализации проектов КРТ в Екатеринбурге – в материале «Ъ-Урал».

Мария Игнатова