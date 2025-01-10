Рогов: ВСУ обстреляли Энергодар из ствольной артиллерии

ВСУ обстреляли Энергодар, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его данным, обстрел идет из ствольной артиллерии. Зафиксировано не менее пяти прилетов со стороны Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Рогов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«...Бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии. На данный момент прозвучало не менее пяти прилетов»,— написал господин Рогов в своем Telegram-канале.

Энергодар — это город-спутник Запорожской АЭС. 5 января пресс-служба ЗАЭС рассказала об ударе украинского беспилотника по тренажеру реакторного зала, а МАГАТЭ сообщило о взрывах недалеко от атомной электростанции. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество осудить Украину за удар ВСУ по ЗАЭС.

ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам с марта 2022 года. По заявлению гендиректора «Росатома» (ЗАЭС находится под управлением «дочки» госкорпорации, АО «Росэнергоатом») Алексея Лихачева, к «привычным ударам беспилотников добавились атаки ствольной артиллерией», говорил он в ноябре прошлого года.